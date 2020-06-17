Матс Хуммельс
№5
Защитник
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Команда
Боруссия
Гражданство
Германия
Дата рождения
16 дек. 1988 (32) года
Рост
192
Вес
92
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Теневой герой «Баварии» – дед, который спас Мюллера от продажи, сравнил Лама с колбасой и был при всех лучших тренерах
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