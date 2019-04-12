Матиас Краневиттер
№5
Полузащитник
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Команда
Монтеррей
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
21 мая 1993 (27) лет
Рост
178
Вес
74
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Мы задали Краневиттеру из «Зенита» 45 вопросов о жизни: что удивляет аргентинца в России и каково бы...
#Матиас Краневиттер
12 апреля 2019, 17:40
#Матиас Краневиттер
12 апреля 2019, 17:40