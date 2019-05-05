Матье Вальбуэна
№28
Полузащитник
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Команда
Олимпиакос
Гражданство
Франция
Дата рождения
28 сент. 1984 (36) лет
Рост
167
Вес
58
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Бензема и Вальбуэна судятся уже шестой год. Все из-за шантажа видео, которое так никто и не увидел
#Матье Вальбуэна
31 марта, 21:07
# новости спорта
Нойштедтер впервые за три месяца попал в основу «Фенербахче», и команда сразу же начудила
05 мая 2019, 14:06