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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Марсело (Марсело Виейра Да Силва)
№12
Защитник
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Команда
Реал
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
12 мая 1988 (32) года
Рост
174
Вес
73
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Футболистка не перешла в «Реал», бросила спорт и ушла в пожарные. Гордится: теперь ее работа помогает людям
1
#Пейдж Уильямс
10 января, 14:05
1
На руке Марсело набито тату с изображением машины дедушки. Это память о тяжелом детстве
#Марсело
05 сентября 2020, 19:44
Звучит как бред, но на самом деле правда. Топ-тред о странных фактах в футболе
#Футбол
01 мая 2020, 11:40
«Брат, я начал рыдать. Прямо на поле». Монолог Марсело – что внутри головы чемпиона перед финалом
#Марсело
01 ноября 2019, 18:00
Рэп под прямую бочку, тачка, цепи, стиль. Так «Реал» представил новую форму
#Реал
27 июня 2019, 18:46
Главный итог возвращения Зидана – преображение Марсело
#Реал
16 марта 2019, 19:56
#
новости спорта
Игрок «Валенсии» забил три гола «Реалу». Все три – с пенальти
09 ноября 2020, 01:03
19 игроков «Реала» забили в этом сезоне – рекорд среди клубов топ-5 лиг
15 июня 2020, 13:14
Бускетс повторил рекорд Роналду: 200 побед в Примере в 264 матчах
14 июня 2020, 09:29
Акинфеев лидирует в рейтинге самых преданных футболистов топ-10 лиг Европы
25 апреля 2020, 18:52
Зидан попросил Переса оставить Марсело в составе
12 марта 2019, 13:02
Бэйл забил, но не отпраздновал победный гол «Реала». И еще отмахнулся от Васкеса
25 февраля 2019, 16:41