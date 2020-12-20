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Олимпиада
Маркус Тюрам
№10
Нападающий
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Команда
Боруссия
Гражданство
Франция
Дата рождения
6 авг. 1997 (23) года
Рост
188
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Тюрам из «Боруссии» М плюнул в лицо сопернику. Извинился и сказал, что случайно
#Маркус Тюрам
20 декабря 2020, 12:22
Зачем вообще нужны угловые флажки? Какие флаги запрещены? Почему их обсуждали в кино и мочились в Бирмингеме?
#Футбол
29 июня 2020, 14:26
Следите: Тюрам и Плеа – суперфорварды «Боруссии» М
1
#Боруссия М
31 мая 2020, 22:27
1
После гола Тюрам встал на колено. Это реакция на убийство темнокожего и акции протеста в США
#Маркус Тюрам
31 мая 2020, 19:10
Парадоксальное лидерство «Боруссии»: не выделяется звездами и статистикой, но побеждает
#Боруссия М
08 декабря 2019, 16:29
#
новости спорта
Тюрам получил пятиматчевую дисквалификацию за плевок в соперника
21 декабря 2020, 19:33
«Боруссия» М оштрафовала Тюрама на месячную зарплату за плевок в лицо соперника
20 декабря 2020, 17:50
Маркус Тюрам забил первый гол в ЛЧ. У его отца всего один мяч в турнире – «Спартаку» в 1993-м
28 октября 2020, 00:11
Дэвис из «Баварии» стал лучшим новичком Бундеслиги
20 июня 2020, 16:01