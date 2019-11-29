Маркус Розенберг
№9
Нападающий
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Команда
Мальме
Гражданство
Швеция
Дата рождения
27 сент. 1982 (38) лет
Рост
185
Вес
76
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Такое завершение карьеры – мечта: победный гол на 96-й минуте в матче еврокубка
#Лига Европы
29 ноября 2019, 04:00