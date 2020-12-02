Маркус Берг
№33
Нападающий
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Команда
Краснодар
Гражданство
Швеция
Дата рождения
17 авг. 1986 (34) года
Рост
185
Вес
80
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Ура, русский клуб наконец-то выиграл матч еврокубка и сразу вышел в плей-офф ЛЕ
#Краснодар
02 декабря 2020, 23:21
«Краснодар» проваливает сезон. Почему?
#Краснодар
10 ноября 2020, 14:53
Тренер «Зенита» удален после пенальти, а Берг забил и почему-то наорал на Кержакова
#Маркус Берг
08 ноября 2020, 20:00
Кто вышел на Евро-2020. В одной картинке
#Евро-2020 (квалификация)
16 ноября 2019, 18:53
Берга называли деревом, а он забивает «Спартаку», ЦСКА и в еврокубках
#Маркус Берг
25 октября 2019, 00:02
Мощнейшее выступление Берга после игры с «Олимпиакосом». Облажался, но признал это
#Маркус Берг
22 августа 2019, 02:45
«Краснодар» подписал знаменитого шведа: поиграл в пяти странах, фанаты ругали его за вечные промахи
#Маркус Берг
13 июля 2019, 17:15
# новости спорта
Берг уйдет из «Краснодара» летом. Вернется в «Гетеборг», где начинал карьеру
22 марта, 12:07
Дубль Берга в ворота ЦСКА фанаты предсказали в твиттере
22 сентября 2019, 20:45