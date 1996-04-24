Марко Груйич
№16
Полузащитник
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Команда
Порту
Гражданство
Сербия
Дата рождения
13 апр. 1996 (24) года
Рост
191
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Звезды Сербии: Матич оплатил долги родного города, Ляйич не пел гимн, Тадич играл со сломанным носом
#Сербия
03 сентября 2020, 17:59
Ну просто самая нелепая команда Европы. Тупые автоголы, фолы без смысла и дно таблицы
#Герта
12 сентября 2019, 17:53