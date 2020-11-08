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Марио Балотелли
№45
Нападающий
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Команда
Брешиа
Гражданство
Италия
Дата рождения
12 авг. 1990 (30) лет
Рост
189
Вес
85
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Балотелли растолстел и восемь месяцев не выходил на поле. Сейчас тренируется с командой из Серии D
#Марио Балотелли
08 ноября 2020, 11:51
Звучит как бред, но на самом деле правда. Топ-тред о странных фактах в футболе
#Футбол
01 мая 2020, 11:40
«Черная пятница»: так в Италии анонсировали матч с Лукаку и Смоллингом на обложке. Это в разгар борьбы с расизмом
#Серия А
05 декабря 2019, 13:11
Балотелли постоянно психует из-за расизма, а его оскорбляют даже фанаты сборной
#Марио Балотелли
04 ноября 2019, 12:45
50 главных трансферов лета
#АПЛ
02 сентября 2019, 09:51
Суперкоманда за 0 рублей. Завтра эти звезды станут свободными агентами
#трансферы
30 июня 2019, 11:26
Балотелли придумал новое празднование: он запостил радость в сторис инстаграма сразу после гола
#Марио Балотелли
04 марта 2019, 00:31
#Марио Балотелли
04 марта 2019, 00:31
Балотелли вернулся. Он снова забивает и получает полмиллиона в месяц
#Марио Балотелли
16 февраля 2019, 21:13
#
новости спорта
Контракт Балотелли аннулируется, если «Брешиа» вылетит в Серию B
28 мая 2020, 10:48
Балотелли сыграл против «Кальяри» восемь минут – вышел на замену и удалился
19 января 2020, 19:30
Еще одна уникальность Балотелли: в 2010-м и 2020-м забил первые голы десятилетия в Серии А
05 января 2020, 15:13