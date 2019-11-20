Максим Беляев
№6
Защитник
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Команда
Арсенал
Гражданство
Россия
Дата рождения
30 сент. 1991 (29) лет
Рост
185
Вес
76
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Черчесов наконец-то показал резервистов. Как впечатления?
#Россия
20 ноября 2019, 00:50
Беляев использовал новое правило о стенке: встал за метр к сопернику лицом. И сработало!
#РПЛ
13 сентября 2019, 21:53
# новости спорта
Беляев вызван в сборную России
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09 октября 2020, 12:28
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