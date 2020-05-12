Макото Хасебе
№20
Полузащитник
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Команда
Айнтрахт
Гражданство
Япония
Дата рождения
18 янв. 1984 (37) лет
Рост
177
Вес
72
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
15 незвездных героев Бундеслиги. История каждого – приключение
#Бундеслига
12 мая 2020, 22:10
Знакомьтесь, «Айнтрахт»: там суперскаут, безумные фанаты и японец, который написал книгу о стрессе
#Айнтрахт Ф
19 апреля 2019, 13:17
# новости спорта
Хасебе из «Айнтрахта» стал рекордсменом среди азиатских игроков по числу матчей в Бундеслиге
06 июня 2020, 17:34