Лукас Сантос
№28
Нападающий
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
7 марта 1999 (22) года
Рост
164
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
ЦСКА спасет человек, который у них уже есть − это тот кучерявый бразилец
#Лукас Сантос
20 октября 2019, 11:00