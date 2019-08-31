Лука Пеллегрини
№88
Защитник
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Команда
Дженоа
Гражданство
Италия
Дата рождения
7 марта 1999 (21) год
Рост
178
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Как укрепить все линии и уйти в минус всего на 13 миллионов. Кейс от «Кальяри»
#Кальяри
31 августа 2019, 13:23