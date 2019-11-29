Лоренцо Пеллегрини
№7
Полузащитник
Подписаться
Команда
Рома
Гражданство
Италия
Дата рождения
19 июня 1996 (24) года
Рост
186
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
В «Роме» опять какая-то хрень. То технарь из-за незнания правил, то бойкот тренировки, то ссора Джеко и тренера 💩
#Рома
29 января, 22:05
Звезде «Ромы» разбили голову в кровь – турецкие фанаты кинули с трибун монету
#Лоренцо Пеллегрини
29 ноября 2019, 10:57