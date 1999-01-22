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Олимпиада
Леон Мусаев
№38
Полузащитник
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Команда
Рубин
Гражданство
Россия
Дата рождения
25 янв. 1999 (22) года
Рост
181
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
россия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
россия. фнл
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
14:00
Спартак
-:-
Рубин
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Спартак
-
Рубин
-
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
20:00
Зенит
3 : 1
Спартак
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Зенит
3
Спартак
1
был в запасе
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
19:00
Зенит
3 : 1
Динамо
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Зенит
3
Динамо
1
был в запасе
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
19:00
Зенит
5 : 1
Урал
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
5
Урал
1
был в запасе
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
14:00
Арсенал
0 : 0
Зенит
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
14:00
минуты: 75' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Арсенал
0
Зенит
0
минуты: 75' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
16:30
Ахмат
2 : 2
Зенит
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ахмат
2
Зенит
2
был в запасе
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
16:30
Зенит
1 : 2
Рубин
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
1
Рубин
2
был в запасе
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
14:00
Зенит
3 : 1
Сочи
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3
Сочи
1
был в запасе
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
19:00
Спартак
1 : 1
Зенит
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Спартак
1
Зенит
1
был в запасе
26.09.2020
26 сент. 2020
сб
16:30
Зенит
6 : 0
Уфа
26.09.2020
26 сент. 2020
сб
16:30
минуты: 64' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Зенит
6
Уфа
0
минуты: 64' - 90' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
16:30
Урал
1 : 1
Зенит
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Урал
1
Зенит
1
был в запасе
11.08.2020
11 авг. 2020
вт
18:00
Ротор
0 : 2
Зенит
11.08.2020
11 авг. 2020
вт
18:00
минуты: 82' - 90'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Ротор
0
Зенит
2
минуты: 82' - 90' / Россия. Премьер-лига, 1 тур