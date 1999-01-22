Леон Мусаев
№38
Полузащитник
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Команда
Рубин
Гражданство
Россия
Дата рождения
25 янв. 1999 (22) года
Рост
181
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 14:00
Спартак
-:-
Рубин
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Спартак
-
Рубин
-
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 20:00
Зенит
3 : 1
Спартак
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Зенит
3
Спартак
1
был в запасе
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 19:00
Зенит
3 : 1
Динамо
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Зенит
3
Динамо
1
был в запасе
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 19:00
Зенит
5 : 1
Урал
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
5
Урал
1
был в запасе
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 14:00
Арсенал
0 : 0
Зенит
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 14:00
минуты: 75' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Арсенал
0
Зенит
0
минуты: 75' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 16:30
Ахмат
2 : 2
Зенит
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ахмат
2
Зенит
2
был в запасе
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 16:30
Зенит
1 : 2
Рубин
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
1
Рубин
2
был в запасе
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 14:00
Зенит
3 : 1
Сочи
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3
Сочи
1
был в запасе
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 19:00
Спартак
1 : 1
Зенит
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Спартак
1
Зенит
1
был в запасе
26.09.2020 26 сент. 2020 сб 16:30
Зенит
6 : 0
Уфа
26.09.2020 26 сент. 2020 сб 16:30
минуты: 64' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Зенит
6
Уфа
0
минуты: 64' - 90' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
19.09.2020 19 сент. 2020 сб 16:30
Урал
1 : 1
Зенит
19.09.2020 19 сент. 2020 сб 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Урал
1
Зенит
1
был в запасе
11.08.2020 11 авг. 2020 вт 18:00
Ротор
0 : 2
Зенит
11.08.2020 11 авг. 2020 вт 18:00
минуты: 82' - 90'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Ротор
0
Зенит
2
минуты: 82' - 90' / Россия. Премьер-лига, 1 тур