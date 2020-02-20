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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Кристофер Нкунку
№18
Полузащитник
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Команда
РБ Лейпциг
Гражданство
Франция
Дата рождения
14 нояб. 1997 (23) года
Рост
159
Вес
46
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Трое игроков «РБ Лейпцига» вышли на матч ЛЧ в неправильных футболках – с бесцветным лого спонсора
#РБ Лейпциг
20 февраля 2020, 00:39
«ПСЖ» в Кубке Франции угробила одна собственная замена
#ПСЖ
28 апреля 2019, 11:31
#
новости спорта
Игрок «Лейпцига» Нкунку отдал четыре ассиста за матч. В игре прошлого тура он остался на скамейке
22 февраля 2020, 22:35