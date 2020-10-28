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Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Кристиан Пулишич
№10
Полузащитник
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Команда
Челси
Гражданство
США
Дата рождения
18 сент. 1998 (22) года
Рост
173
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Какой разный Сафонов в Лиге чемпионов. В первом матче – классные сейвы, во втором – странный привоз и гол между ног
#Матвей Сафонов
28 октября 2020, 22:53
10 необычных способов провести карантин от спортсменов: делать скворечник, стричь газон с линейкой, покорять тикток
#коронавирус
19 марта 2020, 13:32
Пулишич не играл в старте в АПЛ два месяца. Воспользовался первым шансом и положил хет-трик
#Кристиан Пулишич
26 октября 2019, 21:45
Два месяца Лэмпарда в «Челси»: справляется без Азара, улучшил атмосферу, наигрывает молодых
#Фрэнк Лэмпард
15 сентября 2019, 13:07