Кирилл Набабкин
№14
Защитник
Подписаться
Команда
ЦСКА
Гражданство
Россия
Дата рождения
8 сент. 1986 (34) года
Рост
184
Вес
74
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
«Кирюша, мамочка ждет тебя после матча». ЦСКА ответил на кричалку фанатов о Набабкине
#Кирилл Набабкин
24 ноября 2019, 17:10
# новости спорта
Набабкин порвал крестообразную связку
22 августа 2020, 18:59