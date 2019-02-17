Кеннет Вермеер
№1
Вратарь
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Команда
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
10 янв. 1986 (35) лет
Рост
181
Вес
75
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Как забить пять автоголов одному вратарю
#чемпионат Нидерландов
17 февраля 2019, 22:41