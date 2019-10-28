Каспер Шмейхель
№1
Вратарь
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Команда
Лестер Сити
Гражданство
Дания
Дата рождения
5 нояб. 1986 (34) года
Рост
188
Вес
80
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Кажется, «Лестер» вернулся! Уже третий в таблице, а Варди – снова лучший бомбардир
#Лестер
28 октября 2019, 13:04
Несколько фактов по безумной победе «Лестера»: вратари-неудачники, гора хет-триков
#Лестер
26 октября 2019, 14:31
# новости спорта
Каспер Шмейхель сравнялся с отцом по количеству матчей за один клуб – теперь по 398 у обоих
28 декабря 2020, 19:18