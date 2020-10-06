Кай Хаверц
№29
Полузащитник
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Команда
Челси
Гражданство
Германия
Дата рождения
11 июня 1999 (21) год
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
20 главных трансферов летнего окна
#АПЛ
06 октября 2020, 01:15
# новости спорта
Хавертц забил первые голы за «Челси» – сразу три в игре на Кубок лиги
23 сентября 2020, 23:40
Хавертц забил первые голы за «Челси» – сразу три в игре на Кубок лиги
23 сентября 2020, 00:23