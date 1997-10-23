Илья Гапонов
№56
Защитник
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Команда
Спартак
Гражданство
Россия
Дата рождения
25 окт. 1997 (23) года
Рост
185
Вес
75
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
В «Спартаке» дебютировал новый защитник. Результат – 0:3
#Спартак
25 апреля 2019, 21:04