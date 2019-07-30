Игорь Лебеденко
№10
Полузащитник
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Команда
Торпедо
Гражданство
Россия
Дата рождения
27 мая 1983 (37) лет
Рост
182
Вес
78
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
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#Арарат
30 июля 2019, 14:30