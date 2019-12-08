Хоакин (Хоакин Санчес Родригес)
№17
Полузащитник
Подписаться
Команда
Бетис
Гражданство
Испания
Дата рождения
21 июля 1981 (39) лет
Рост
179
Вес
75
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Хоакин в 38 оформляет хет-трик за тайм и играет в основе «Бетиса». Секрет в йоге, правильном сне и материнском молоке
#Хоакин Санчес
08 декабря 2019, 17:36
# новости спорта
Хоакин вошел в тройку рекордсменов по матчам в Ла Лиге. Выше только Субисаррета и Рауль
09 марта 2020, 10:37