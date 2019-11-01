Гранит Джака
№34
Полузащитник
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Команда
Арсенал
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
27 сент. 1992 (28) лет
Рост
185
Вес
82
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Ситуация в «Арсенале» – жара. Капитан бунтует, над тренером смеются
#Арсенал
01 ноября 2019, 21:41
Бешенство капитана «Арсенала»: послал фанатов, выбросил футболку, не пошел на скамейку
#Гранит Джака
28 октября 2019, 00:45