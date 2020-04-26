Гонсало Игуаин
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
10 дек. 1987 (33) года
Рост
184
Вес
82
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Похоже, №9 в «Милане» – это крест. Мы проверили: так провалились 9 форвардов подряд
#Милан
26 апреля 2020, 23:01
Де Лигт третий тур подряд играет рукой в своей штрафной. Дважды повезло, один раз «Юве» потерял очки
#Маттейс де Лигт
26 октября 2019, 18:46
# новости спорта
«Интер» из Майами купил брата Игуаина – они не играли вместе 14 лет
11 октября 2020, 11:11
Игуаин и «Ювентус» расторгли контракт
17 сентября 2020, 21:26
Игуаин покинет «Ювентус». Об этом сказал Пирло
26 августа 2020, 09:25