Гильермо Очоа
№13
Вратарь
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Команда
Стандард
Гражданство
Мексика
Дата рождения
13 июля 1985 (35) лет
Рост
185
Вес
78
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
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#трансферы
30 июня 2019, 11:26