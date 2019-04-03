Гиа Григалава
№8
Защитник
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Команда
Арсенал
Гражданство
Грузия
Дата рождения
5 авг. 1989 (31) год
Рост
188
Вес
85
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
В турнирах России впервые применили VAR. Судья удалил игрока после повтора
#VAR
03 апреля 2019, 18:50
#VAR
03 апреля 2019, 18:50