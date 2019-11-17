Филиппо Берарди
№19
Нападающий
Подписаться
Команда
Торино
Гражданство
Сан-Марино
Дата рождения
18 мая 1997 (23) года
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Забить впервые за два года и дико кайфовать от этого. В этом все Сан-Марино
#Сан-Марино
17 ноября 2019, 01:44