Фернандиньо (Фернандо Луис Роса)
№25
Полузащитник
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Команда
Манчестер Сити
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
4 мая 1985 (35) лет
Рост
176
Вес
67
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Момент, который похоронил шансы «Ман Сити». Рука, красная, пенальти – домой
#Манчестер Сити
26 июня 2020, 00:28
Пеп во второй раз за сезон остался с одним центральным защитником. И это снова Отаменди
#Манчестер Сити
07 декабря 2019, 23:59
«Ман Сити» не хватает центральных защитников. Такой проблемы у Гвардиолы еще не было
#Манчестер Сити
14 сентября 2019, 13:21