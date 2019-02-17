Фернандо Форестьери
№45
Нападающий
Подписаться
Команда
Удинезе
Гражданство
Италия
Дата рождения
16 янв. 1990 (31) год
Рост
172
Вес
67
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Игрока удалили за празднование с фанатом. Этого никто не понял
#Фернандо Форестьери
17 февраля 2019, 20:20
#Фернандо Форестьери
17 февраля 2019, 20:20