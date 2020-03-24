Федор Кудряшов
№13
Защитник
Подписаться
Команда
Аланьяспор
Гражданство
Россия
Дата рождения
5 апр. 1987 (34) года
Рост
184
Вес
78
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Тренировки из-за коронавируса по видеосвязи. Так делает «Бавария», турецкий клуб Кудряшова, планирует «Динамо»
#Бавария
24 марта 2020, 23:42
Кудряшов забил в первой же игре за лидера Турции
#Федор Кудряшов
18 февраля 2019, 21:35
# новости спорта
Кудряшов в Турции теперь играет с Подольски. Их клуб в зоне вылета
23 января 2020, 17:55
Видели гол, который забил Кудряшов? Он – лишь четвертый в его карьере
08 июня 2019, 19:53