Фабио Квальярелла
№27
Нападающий
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Команда
Сампдория
Гражданство
Италия
Дата рождения
31 янв. 1983 (38) лет
Рост
180
Вес
79
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Вино, путешествия, мода и минимум мыслей о карьере – это советы Квальяреллы, как быть суперфорвардом в 36
#Фабио Квальярелла
07 декабря 2019, 16:16
# новости спорта
Квальярелла забил больше всех в Серии А, повторил невероятный рекорд, вошел в историю сборной Италии. Все это в 36 лет
27 мая 2019, 11:32