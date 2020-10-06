Эсекьель Гарай
№24
Защитник
Подписаться
Команда
Валенсия
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
10 окт. 1986 (34) года
Рост
188
Вес
80
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
«Зенит» потратил на игроков из чемпионата Португалии почти 130 млн за десять лет
#Зенит
06 октября 2020, 19:30
Какие симптомы у коронавируса? Рассказывают переболевшие футболисты
#коронавирус
15 апреля 2020, 15:50
«Зенит» и «Бенфика» крепко связаны. Играли шесть раз, делали трансферы Витселя и Гарая
#Лига чемпионов
29 августа 2019, 21:00
# новости спорта
Эсекьель Гарай заболел коронавирусом
15 марта 2020, 14:22