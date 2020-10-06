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Эрик Чупо-Мотинг
№13
Нападающий
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Команда
Бавария
Гражданство
Камерун
Дата рождения
23 марта 1989 (32) года
Рост
190
Вес
84
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Камерун вызвал в сборную игрока «Баварии», но он не приехал. Оказалось, что имейл с приглашением секретарь прислал сам себе
#Эрик Максим Чупо-Мотинг
23 марта, 13:48
Все трансферы последнего дня. Кавани в «МЮ», «Юве» забрал Кьезу, «Бавария» вернула Косту
#АПЛ
06 октября 2020, 01:52
Чупо-Мотинг напомнил великий мем «Но сделает ли он это холодным вечером в Стоке?», который пошел от Месси
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#Эрик Максим Чупо-Мотинг
13 августа 2020, 01:39
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Нападающий «ПСЖ» сделал главный промах года, а потом назвал это позором
#ПСЖ
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05 октября 2020, 17:33
Чупо-Мотинг забил второй гол в Лиге чемпионов. Разница между ними – шесть лет
13 августа 2020, 10:41