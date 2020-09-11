Эмерик Ляпорт
№14
Защитник
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Команда
Манчестер Сити
Гражданство
Франция
Дата рождения
27 мая 1994 (26) лет
Рост
189
Вес
85
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Главное про FIFA 21. Сколько стоит? Что нового? Почему ее (опять) ругают футболисты?
2
#киберспорт
11 сентября 2020, 23:00
2
🐈 34 кота знаменитостей. Самая уютная подборка «Гола»
#мир
07 мая 2020, 18:34
Лапорт купил на благотворительном аукционе одежду погибшего боксера и сразу вернул ее отцу
#Эмерик Лапорт
20 апреля 2020, 12:36
«Ман Сити» весь сезон ждал возвращения Лапорта, а тот опять сломался
#Эмерик Лапорт
27 февраля 2020, 00:59
Французское издание прифотошопило голову Месси к телу защитника «Ман Сити». Тот отреагировал
#Лионель Месси
06 февраля 2020, 22:37
Лапорт ел во время игры «Ман Сити». Теперь это новый мем
#Эмерик Лапорт
19 января 2020, 17:55
Герои-2019, которых мы не замечали
#Футбол
31 декабря 2019, 07:15
Пеп во второй раз за сезон остался с одним центральным защитником. И это снова Отаменди
#Манчестер Сити
07 декабря 2019, 23:59
# новости спорта
Лапорт и Марез заразились коронавирусом за две недели до первого матча «Ман Сити»
07 сентября 2020, 13:13
«Ман Сити» не хватает центральных защитников. Такой проблемы у Гвардиолы еще не было
#Манчестер Сити
14 сентября 2019, 13:21