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Олимпиада
Эмерик Ляпорт
№14
Защитник
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Команда
Манчестер Сити
Гражданство
Франция
Дата рождения
27 мая 1994 (26) лет
Рост
189
Вес
85
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Главное про FIFA 21. Сколько стоит? Что нового? Почему ее (опять) ругают футболисты?
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11 сентября 2020, 23:00
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27 февраля 2020, 00:59
Французское издание прифотошопило голову Месси к телу защитника «Ман Сити». Тот отреагировал
#Лионель Месси
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Герои-2019, которых мы не замечали
#Футбол
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Пеп во второй раз за сезон остался с одним центральным защитником. И это снова Отаменди
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07 декабря 2019, 23:59
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07 сентября 2020, 13:13
«Ман Сити» не хватает центральных защитников. Такой проблемы у Гвардиолы еще не было
#Манчестер Сити
14 сентября 2019, 13:21