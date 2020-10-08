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Эдуардо Камавинга
№18
Полузащитник
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Команда
Ренн
Гражданство
Франция
Дата рождения
10 нояб. 2002 (18) лет
Рост
182
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
20 звезд, которых вы увидите на этом молодежном Евро
#Евро-2021
24 марта, 21:39
Новый герой Франции – 17-летний мигрант. Он пообещал успех отцу после пожара, в котором сгорел их дом
#Эдуардо Камавинга
08 октября 2020, 14:21
«Ренн» выпустил в старте 16-летнего школьника. Это история
#Эдуардо Камавинга
02 мая 2019, 14:37
#Эдуардо Камавинга
02 мая 2019, 14:37
#
новости спорта
За Францию забил 17-летний игрок. Это самый молодой автор гола с 1914 года
08 октября 2020, 09:27
Камавинга – самый молодой дебютант сборной Франции за последние 106 лет
08 сентября 2020, 23:20