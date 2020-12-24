Эдинсон Кавани
№7
Нападающий
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Команда
Манчестер Юнайтед
Гражданство
Уругвай
Дата рождения
14 февр. 1987 (34) года
Рост
185
Вес
79
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Почему «МЮ» стал первым – объясняем в пяти быстрых секретах
#Манчестер Юнайтед
18 января, 21:32
Тухель ругался со спортдиром «ПСЖ» из-за трансферов и даже удалил его номер телефона: боялся случайно отправить смс с критикой
#Томас Тухель
24 декабря 2020, 18:44
Все трансферы последнего дня. Кавани в «МЮ», «Юве» забрал Кьезу, «Бавария» вернула Косту
#АПЛ
06 октября 2020, 01:52
20 главных трансферов летнего окна
#АПЛ
06 октября 2020, 01:15
«Способ подбодрить детей, которые страдают от шуток толстого дяди». Кавани танцует в рекламе балетной школы для мальчиков
#Эдинсон Кавани
11 сентября 2020, 19:57
Помните, как все обсуждали проблемы «ПСЖ» (конфликты, травмы, ссоры)? Теперь их нет, а внутри – все хорошо
#ПСЖ
19 августа 2020, 15:09
Неймар принес Кавани мяч, чтобы тот забил пенальти. Раньше они из-за этого ругались
#Неймар
12 декабря 2019, 12:58
Тут очень быстро о том, зачем смотреть Кубок Америки
#Кубок Америки
14 июня 2019, 23:23
# новости спорта
Мбаппе забил 111-й гол за «ПСЖ». Больше мячей только у Ибрагимовича и Кавани
16 февраля, 23:47
Кавани получил обвинение от FA за слово «негрито» в инстаграме
17 декабря 2020, 14:00
Мбаппе стал четвертым в списке лучших бомбардиров «ПСЖ». У него 100 голов за клуб в 21 год
06 декабря 2020, 11:03
Кавани перешел в «МЮ» и получил номер Кантона и Бекхэма
06 октября 2020, 02:13
Кавани и Силва уйдут из «ПСЖ» свободными агентами
14 июня 2020, 00:51
«ПСЖ» после Дортмунда: 7 голов на двоих с «Бордо», дичайший фейл Рико, 200-й гол Кавани
24 февраля 2020, 10:40
«ПСЖ» – чемпион Франции. Главные цифры и факты
#ПСЖ
21 апреля 2019, 19:38