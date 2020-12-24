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Эдинсон Кавани
№7
Нападающий
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Команда
Манчестер Юнайтед
Гражданство
Уругвай
Дата рождения
14 февр. 1987 (34) года
Рост
185
Вес
79
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«ПСЖ» после Дортмунда: 7 голов на двоих с «Бордо», дичайший фейл Рико, 200-й гол Кавани
24 февраля 2020, 10:40
«ПСЖ» – чемпион Франции. Главные цифры и факты
#ПСЖ
21 апреля 2019, 19:38