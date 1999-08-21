Джозеф Уиллок
№28
Полузащитник
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Команда
Ньюкасл Юнайтед
Гражданство
Англия
Дата рождения
20 авг. 1999 (21) год
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Знаете, сколько англичан сыграло в английском финале ЛЕ? Три!
#Лига Европы
30 мая 2019, 00:26