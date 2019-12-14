Джорджиньо Вейналдум
№5
Полузащитник
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Команда
Ливерпуль
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
11 нояб. 1990 (30) лет
Рост
172
Вес
64
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Милнер фанатеет от качалки. Он увеличивает веса, тренируется в отпуске, а одноклубники называют его машиной
#Джеймс Милнер
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