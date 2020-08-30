Джордже Деспотович
№9
Нападающий
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Команда
Рубин
Гражданство
Сербия
Дата рождения
4 марта 1992 (29) лет
Рост
190
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
«Рубин» отпраздновал день Казани и Татарстана. Анонс матча от Слуцкого и трансляция в твиттере – на татарском
1
#Рубин
30 августа 2020, 21:53
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Деспотович – главный шоумен РПЛ: забивает красиво, промахивается с трех метров, круто празднует
#Оренбург
31 августа 2019, 13:08
# новости спорта
«Рубин» подписал Деспотовича
21 июля 2020, 18:29
Деспотович ушел из «Оренбурга»
23 мая 2020, 17:02