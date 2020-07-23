Джордан Хендерсон
№14
Полузащитник
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Команда
Ливерпуль
Гражданство
Англия
Дата рождения
17 июня 1990 (30) лет
Рост
182
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Капитан «Ливерпуля» орет на весь стадион. Ответ на любое действие – его эмоции 📢
#Джордан Хендерсон
30 января, 14:57
Клопп прыгает с пивом, стадион горит, все счастливы. «Ливерпуль» получил кубок АПЛ
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#Ливерпуль
23 июля 2020, 01:11
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Главный момент вчерашнего финала. Хендерсон праздновал победу в ЛЧ с отцом, победившим рак
#Джордан Хендерсон
02 июня 2019, 13:27
«Ливерпуль» не расстроился: после финиша все пели гимн, общались с фанатами и играли с детьми
#Ливерпуль
12 мая 2019, 21:52
# новости спорта
Хендерсон не сыграет минимум до апреля после операции. В команде травмированы пять игроков
26 февраля, 13:28