Джонджо Кенни
№2
Защитник
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Команда
Эвертон
Гражданство
Англия
Дата рождения
15 марта 1997 (23) года
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
За самого результативного защитника Бундеслиги даже не пришлось платить. Учитесь у «Шальке»
#Джонджо Кенни
21 сентября 2019, 20:05
#новости спорта
Дэвис из «Баварии» стал лучшим новичком Бундеслиги
20 июня 2020, 16:01
«Шальке» представил нового защитника Кенни героем из «Южного парка»
10 июня 2019, 18:27