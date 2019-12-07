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Олимпиада
Джон Стоунз
№5
Защитник
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Команда
Манчестер Сити
Гражданство
Англия
Дата рождения
28 мая 1994 (26) лет
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
«Для вас Джон Стоунз уже какая-то шутка?» Так «Ман Сити» ответил на подкол «Боруссии» М про отсутствие нападающих
#Манчестер Сити
16 марта, 23:08
Почему «Ман Сити» и Пеп опять лучше всех. 5 причин успеха
#Манчестер Сити
16 марта, 15:10
Пеп во второй раз за сезон остался с одним центральным защитником. И это снова Отаменди
#Манчестер Сити
07 декабря 2019, 23:59
Летом форвард из 4-й лиги написал, что забил бы 40 голов, играя против Стоунза. Теперь они встретятся в Кубке Англии
#Кубок Англии
03 декабря 2019, 22:06
«Ман Сити» не хватает центральных защитников. Такой проблемы у Гвардиолы еще не было
#Манчестер Сити
14 сентября 2019, 13:21
Компани – главная легенда современного «Ман Сити». Сегодня стало известно, что он уходит из команды
#Венсан Компани
19 мая 2019, 16:19
#
новости спорта
Парень из четвертой лиги троллил Стоунза, а потом забил «Ман Сити»
05 января 2020, 00:34