Джеймс Милнер
№7
Полузащитник
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Команда
Ливерпуль
Гражданство
Англия
Дата рождения
4 янв. 1986 (35) лет
Рост
176
Вес
70
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
10 необычных способов провести карантин от спортсменов: делать скворечник, стричь газон с линейкой, покорять тикток
#коронавирус
19 марта 2020, 13:32
Милнер фанатеет от качалки. Он увеличивает веса, тренируется в отпуске, а одноклубники называют его машиной
#Джеймс Милнер
14 декабря 2019, 16:58
Милнер рыдает в объятиях Клоппа – сильнейшая эмоция вечера. От него не ждали
#Джеймс Милнер
08 мая 2019, 01:04
Антигерой полуфинала – Милнер. Нагрубил Месси, упустил моменты, а «Ливерпуль» разгромили
#Лига чемпионов
01 мая 2019, 23:54
# новости спорта
Шакири вышел на замену и сделал два ассиста за 208 секунд. Это лучший результат в «Ливерпуле» за три года
09 января, 10:48
Милнер – в топ-5 АПЛ по числу сыгранных матчей
09 июля 2020, 16:30
Милнер всем видом показывает, что скоро будет тренером. Возможно, в «Ливерпуле»
06 февраля 2020, 11:54
Милнер изобразил старика с тростью во время празднования. Говорит, это для ван Дейка
22 апреля 2019, 10:51