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Джейдон Санчо
№7
Полузащитник
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Команда
Боруссия
Гражданство
Англия
Дата рождения
25 марта 2000 (21) год
Рост
180
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Матчи
Почему судья дал желтую карточку Соболеву за снятую футболку, когда тот показал майку с фотографией мамы
2
#Василий Казарцев
10 августа 2020, 00:51
2
Игрок «Шальке» сфотографировался в футболке «Боруссии». Фото пришлось тут же удалить и извиниться
#Рабби Матондо
15 июля 2020, 20:37
Заруба Англии и Косово – важные 5:3, которые мы запомним надолго
#Косово
11 сентября 2019, 00:05
Этот сезон Бундеслиги – космос. А ведь он еще не закончился
#Бавария
12 мая 2019, 13:40
Санчо – самый дорогой футболист не старше 20 лет. Cтоимость первой десятки превысила 650 миллионов
#Джейдон Санчо
06 мая 2019, 22:19
Если спортсмены делают фото с Дрейком, то потом проигрывают. Серьезно, вот доказательства
#Серхио Агуэро
10 апреля 2019, 13:55
#
новости спорта
Forbes опубликовал список самых дорогих игроков мира до 21 года. Мбаппе – лидер
31 октября 2020, 14:11
Санчо проведет сезон-2020/21 в «Боруссии»
10 августа 2020, 18:23
Холанд, Санчо, Винисиус – среди претендентов на Golden Boy. Россиян и представителей РПЛ в списке нет
15 июня 2020, 17:25
Хакими и Санчо отреагировали на убийство темнокожего, показав футболки с надписью «Правосудие за Джорджа Флойда»
31 мая 2020, 21:05
Санчо начал в запасе четвертый матч Бундеслиги подряд. Фавр объяснил это слабой подготовкой
26 мая 2020, 20:16
Санчо – рекордсмен «Боруссии» по ассистам за сезон
23 мая 2020, 19:38
Никто из топ-5 лиг с начала прошлого сезона не отдавал больше ассистов, чем Санчо из «Боруссии»
08 марта 2020, 10:27