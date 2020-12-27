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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
Джано (Джано Ананидзе)
№49
Полузащитник
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Команда
Ротор
Гражданство
Грузия
Дата рождения
10 окт. 1992 (28) лет
Рост
173
Вес
61
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Десять лет назад Дзагоев и Щенников попали в 100 главных талантов мира. Многие из того списка потом приезжали в РПЛ
#РПЛ
27 декабря 2020, 20:00
Мы два месяца не вспоминали про «Спартак». Как у него вообще дела?
#Спартак
26 января 2020, 19:00
Шюррле много страдал из-за травм, недоверия тренеров. Возможно, он реанимирует карьеру в «Спартаке»
#Андре Шюррле
31 июля 2019, 21:05
#
новости спорта
Джано Ананидзе ушел из «Ротора»
12 сентября 2020, 13:44