Джанлуиджи Доннарумма
№99
Вратарь
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Команда
Милан
Гражданство
Италия
Дата рождения
25 февр. 1999 (22) года
Рост
196
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Чьи контракты заканчиваются летом-2021. Месси, Рамос и другие
#Лионель Месси
06 ноября 2020, 17:09
«Милан» и «Риу Аве» пробили 24 пенальти. Не забили семь – мазали даже вратари
#Лига Европы
02 октября 2020, 01:10
Итальянский футбол начался с жары: Роналду не забил пенальти, игрок «Милана» удалился за удар в грудь
#Серия А
12 июня 2020, 22:37
Санчо – самый дорогой футболист не старше 20 лет. Cтоимость первой десятки превысила 650 миллионов
#Джейдон Санчо
06 мая 2019, 22:19
# новости спорта
У Доннаруммы 200 матчей за «Милан». Ему всего 21
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22 июля 2020, 13:16
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