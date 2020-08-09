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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Джанлуиджи Буффон
№77
Вратарь
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Команда
Ювентус
Гражданство
Италия
Дата рождения
28 янв. 1978 (43) года
Рост
191
Вес
83
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Почти все лидеры «Ювентуса» проигнорировали уход Сарри. В этот момент они грустили из-за итогов ЛЧ
#Маурицио Сарри
09 августа 2020, 10:47
Пирло и Буффон дружат с юности. Вместе выигрывали ЧМ, создавали атмосферу в «Ювентусе» и соревновались в винах
#Андреа Пирло
09 августа 2020, 08:45
Фалькао, Буффон и Гризманн. Они бы получили «Золотой мяч», если бы Месси и Роналду выиграли его лишь раз
#Золотой мяч
09 апреля 2020, 15:34
Как сборная России играла решающие матчи в октябре. Ужас с Украиной, счастье с Англией и много выходов на Евро и ЧМ
#Россия
10 октября 2019, 12:53
Каким был футбол 20 лет назад. Фотохроника
#Лига чемпионов
31 мая 2019, 18:00
Возможно, это был последний матч Буффона в Лиге чемпионов. Слезы
#Джанлуиджи Буффон
07 марта 2019, 01:45
#
новости спорта
Буффон получил дисквалификацию за богохульство. Он пропустит следующую игру «Ювентуса»
30 марта, 21:00
Буффон получил штраф в 5 тысяч евро за богохульство
18 февраля, 20:12
Буффон провел 1100-й матч в карьере
03 февраля, 00:57
Нойер – лучший вратарь десятилетия. Де Хеа вошел в десятку
16 января, 09:49
Компания Budweiser сделала партию пива из 644 бутылок в честь рекорда Месси – для вратарей, которым он забивал
24 декабря 2020, 18:07
Рамос установил рекорд Европы по количеству матчей за сборную
14 ноября 2020, 23:35
Буффон стал первым игроком, который сыграл 650 матчей в Серии А
18 октября 2020, 11:53
Буффон – десятикратный чемпион Италии. Это первый случай в истории
27 июля 2020, 02:31