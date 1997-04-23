Донни ван де Бек
№34
Полузащитник
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Команда
Манчестер Юнайтед
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
18 апр. 1997 (23) года
Рост
182
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
20 главных трансферов летнего окна
#АПЛ
06 октября 2020, 01:15
Друзья Нури по «Аяксу» в новых клубах берут номер 34 в его честь. Ван де Бек для «МЮ» просил разрешения семьи
#Абдельхак Нури
03 сентября 2020, 11:49
Помните Нури из «Аякса»? Он проснулся после трех лет комы, но до сих пор не говорит
#Абдельхак Нури
27 марта 2020, 13:03
Что там с Промесом. Он много забивает и кайфует от возвращения в Голландию
#Квинси Промес
26 сентября 2019, 10:42
# новости спорта
Ван де Бек перешел из «Аякса» в «Манчестер Юнайтед»
1
02 сентября 2020, 19:44
1
Матч «Тоттенхэма» и «Аякса» в двух цитатах и трех фактах
01 мая 2019, 01:01